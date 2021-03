Het is als met de beschuldiging dat je een racist bent, of een fascist. Op den duur gaat de kracht eruit, betekent het helemaal niks meer. Het is uit onderzoek gebleken dat radicalisering binnen een groep snel plaatsvindt, enkel omdat de één niet wil onderdoen voor de ander en de neiging heeft er een schepje bovenop te doen, nét iets radicaler te zijn dan de rest. In de ene groep gaat dat snel, escaleert de boel, in de andere groep gaat het langzamer, en in de meeste groepen gaat het schier onmerkbaar. Zie je bij sektes, bij politieke partijen, bij belangengroeperingen, bij supportersclubs, overal. Of die radicaliseringen in alle gevallen kwaadaardig zijn, ik denk het niet. Je hebt mensen die graag groepsgewijs op een motor willen toeren, en sommige van die groepen uiten zich in allerlei symbolieken zoals leren jacks met teksten erop zonder dat ze iets kwaads in de zin hebben. "Dit zijn wij. Wij willen even opvallen als we langsrijden", that's all. Maar bij andere motorclubs heeft de radicalisering heel andere vormen aangenomen. Het is soms moeilijk om het een van het ander te onderscheiden en in te schatten waar het groepsdenken is doorgeschoten en resulteert in gedrag dat niet gezond is voor de samenleving.

Social media creëren ontelbare mogelijkheden om snel tot groepsvorming te komen, en zelfs als de groepen niet of nauwelijks gedefinieerd zijn werken ze als zodanig. Het zich afzetten tegen iemand, tegen een uiting, een idee, een overtuiging is er schering en inslag, en het bieden en overbieden is, zeker als het anoniem kan, gemakkelijker dan ook. In een dergelijke vluchtige wereld van jij en ik, zij en wij, van ons soort mensen tegen de rest van de wereld, zit je dan al heel gauw van "ik ben het niet met je eens" bij "ik maak je dood".

En ook hier is het lastig om een onderscheid te maken tussen zomaar een verwensing en een werkelijke doodsbedreiging. Vergelijk de bedreigingen aan het adres van Sylvana Simons met die welke Lale Gül naar haar hoofd geslingerd krijgt, of probeer te schiften tussen de serieuze en niet serieus te nemen bedreigingen aan het adres van Wilders.

Het blijft oppassen. Tussen al die laffe doodsbedreigingen kan er ééntje zitten die je bloedserieus had moeten nemen. Een schrale troost is het dat de meeste moorden, ook die welke uit naam van een ideologie of een God gepleegd worden, niet aangekondigd werden.