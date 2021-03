Superhandige info voor als China de boel hier over 20 jaar komt overnemen en het social credit systeem invoert: telecombedrijf Huawei (dat is Chinees voor: Hoe Het Allemaal Zit Weten Alleen Wij) had onbeperkt toegang tot de gegevens van miljoenen Telfort-klanten. Dat ontdekte Telfort-eigenaar KPN al in 2011 en deed vervolgens... niets. "KPN stelt dat er ‘geen enkele aanleiding’ was ‘te veronderstellen dat er gegevens van Telfort-klanten waren ontvreemd, door wie dan ook’. Verschillende bronnen zeggen echter dat dit zonder nader onderzoek of het bekijken van logbestanden niet is vast te stellen. Een ingewijde: ‘We wisten dat het foute boel was. Huawei kon bij klantgegevens en als ze wilden hadden ze alles kunnen doorsluizen naar China. Er is alleen nooit onderzoek gedaan naar wat ze precies hebben gekopieerd.’ KPN wil niet ingaan op vervolgvragen daarover. ‘KPN bespreekt bedrijfsvertrouwelijke rapporten in de regel niet met derden.’" Nou ja. Behalve als die derden de Chineszen zijn die via een luikje bij de data van miljoenen wil Nederland willen komen, dan rolt KPN de digitale rode loper uit. Ondertussen zet China naast de reclamecampagne in NRC Handelsblad een trollenleger in om stemming op de sociale media te beïnvloeden, dus er is helemaal niks aan de hand en u kunt gerust gaan slapen. Weltelusten.

