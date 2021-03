"What exactly are we so afraid of that we need to desecrate the language and render powerful words like hate virtually meaningless? And why are we so terrified of words that we pretend that they are the equivalent of violence?"

Pat komt niet met een antwoord. Hij doet een beroep op ons gezond verstand, maar daar zullen we het niet mee redden. Ons gezond verstand is, geredeneerd vanuit het Woke perspectief, een wapen van de geprivilegieerden om te onderdrukken. De Woke zijn niet gevoelig voor argument, voor logica, en willen geen discussie. Zij willen de revolutie.

Het is nodig, nee noodzakelijk om de Woke-ideologie te doorzien, het sektarische ervan te onderkennen en waar te nemen hoe die leer zich verspreidt en de een na de ander weet te bekeren. Dat kost verdomd veel energie en doorzettingsvermogen.