Leuk hoor, andere planeten bezoeken. Wat verwachten wij eigenlijk van 'anderen' die zomaar uit het niets onze planeet komen bezoeken? Gaan wij dat toelaten? Verwachten wij vriendelijke wezens die komen bier drinken? Of zien wij die wezens in potentie als wezens die hier de dienst uit willen komen maken? Zeg maar een beetje net zoals de mens zich gedraagd.

Onze ruimtvaart is ook gericht op het veroveren van planeten. Als we gaan, dan gaan we. Wij vragen niet eerst of we ergens welkom zijn.

Stel dat er ooit een ongeïdentificeerd object wil gaan landen hier op aarde, moeten we dat met alle middelen die we hebben kapotschieten en vernietigen of nemen we de gok dat de wezens die erin zitten komen moppentappen (we kunnen honden nog niet eens verstaan, laat staan een buitenaards wezen) en ons besmetten met hun ziektes?