Goedemorgen. Het zal mij benieuwen of die formule voor het aantal bezoekers per vierkante meter winkeloppervlakte er komt. Met de kanttekening dat het aantal kubieke meters wellicht interessanter is, maar dat is wat lastiger rekenen ook al heb je de Pabo gedaan. Geen beter vermaak dan leedvermaak op zich, maar wat staat ons openbaar bestuur in zijn hemd. Van al die posterboys en -girls in Den Haag viel niet anders te verwachten, maar wat zich nu echt wreekt zijn de uitgerangeerde players op de burgemeestersposten en bij de EU.

En dan mogen we nog in onze handjes knijpen dat de provincies geen waarneembare rol spelen in deze grootste crisis sinds WO II. Want dat is het echte probleem: die bestuurscrisis, om niet te zeggen bestuursinfarct, nu het er even op aan komt. Hoe moet het wel niet als er een keertje echt helemaal de pleuris uitbreekt?

Hou vol en we gaan een in alle opzichten interessante april tegemoet. Onder andere de lakmoesproef voor het gelijkheidsbeginsel in deze democratische rechtsstaat.