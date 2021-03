Vandaag voor het eerst voor de rechter, een groep ""volwassenen"", zeventien mijnheren sterk met aan het hoofd van de club voormalig most wanted Ridouan Taghi. Zijn rechterhand kent u als Saïd Razzouki en de andere verdachten luisteren naar namen als Charif, Zakaria, Mohamed, Mohamed en Mohamed. Alle ingewikkelde reconstructies en welke zaken wél en niet worden meegenomen leest u maar lekker elders, maar het zit ongeveer zo: omdat ú op uitgaansavonden een duo-abonnement had op het pleehokje, heeft dienstverlener Taghi (naar verluidt hè, Ridouan) een zwik mensen in slaap moeten kietelen. Eigenlijk bent u dus ook voor een taartpuntje schuldig! De zaak wordt het NO FAIR TRIAL Proces van de Eeuw genoemd en plaats van handeling is de Zwaarbeveiligde Bunker in Amsterdam, zeg maar uw eigen slaapkamer als u net voor het slapengaan wat lullige opmerkingen hebt gemaakt tegen uw vriendin. De veiligheidsmaatregelen bij de Bunker zijn dan ook 'ongekend'. Namen die u vaak gaat horen: Nabil B. (kroongetuige), Marengo (het proces), Derk Wiersum (rip), Inez Weski (levende advocaat) en natuurlijk Peter R. de Vries (bemoeit zich overal mee). Wij zijn niet bang. Want Taghi is erbij!