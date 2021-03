Als het echt perse had gemoeten hadden we al op Mars gezeten.

Maar dat kan niet, want we lopen elkaar als mensheid in de weg op zoek naar geld.

Waarschijnlijk zijn de Chinezen sneller. Die zien zo'n rode planeet wel zitten.

En dan komt de middeleeuwse vraag. Van wie is Mars? Want het moet van iemand zijn die de baas over de ander kan spelen.