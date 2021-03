Nooit van deze man gehoord. Maakt niet uit. Is het begin van nog veel meer aftreders. Ook buiten CDA.

Henk Krol schijnt ook al te zijn afgetreden als lijsttrekker van Lijst Henk Krol.

Is vacant zelfs nu.

Maar ik snap niet dat er eerst altijd verkiezingen moeten zijn geweest, als daarvoor al duidelijk is dat het mis zal gaan. Begon meteen al met lijsttrekker keuze. En dat ging zo maar verder en verder. Moet je ook vooral gaan zeggen dat de WW moet worden verkort. En dan later weer beweren dat dat een plan is van een groter geheel.

Denk dat CDA veder zal gaan als kleine splinter. Net zoals CU en SGP.

Christelijke politiek spreekt niet meer aan; de boeren voelen zich door CDA en CU belazerd, katholieke zuiden stemt niet meer CDA en het grote deel van de niet stedelijke bevolking gaat nooit meer groen stemmen.

Ik vind het wel beetje jammer dat het vanaf nu alleen nog maar zal gaan tussen rechts-en links-liberaal, extreem rechts en paar linkse splinters . Mensen hebben meestal geen benul van wat de partij wil. Vroeger niet en nu ook niet. Vroeger was het op levensovertuiging, was wel lekker makkelijk. KVP, AR, CHU, arbeiders uit de stad op PvdA, rijkeren en middenstanders op VVD.

Nu op basis van leuke koppies, wel of niet vrouw en grote bek.

Geen idee of het wat uitmaakt.