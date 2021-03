Jaja...... oog en hart voor ''echte'' vluchtelingen.

Dat hoor ik steeds vaker, ook van mijn 'weldenkende', 'fatsoenlijk links' stemmende vrienden en kennissen. Maar echte vluchtelingen, die bommen- en kogelregens ontvluchten, zijn over het algemeen al in een buurland 'veilig'. Menen ze dat ze helemaal naar Nederland (of Duitsland etc) moeten vluchten om veilig te zijn, dan metamorfoseren ze ergens onderweg van vluchteling tot gelukszoeker. Dan hebben we het opeens over lieden die hun levensstandaard een grote 'boost' willen geven in het 'rijke' westen. En allerlei lieden die hun land ontvluchten waar op zich geen of weinig conflicten zijn, maar die een 'beter' leven zoeken in West-Europa.

Dat is verreweg de grootste meerderheid. Die lieden moeten nu eindelijk eens echt geweerd gaan worden aan de buitengrenzen. Als je die foto's ziet van opblaasboten met 50 of 70 Afrikanen aan boord (of moslims, bij de Griekse eilanden), dan weet je toch gewoon dat daar geen enkele ''echte'' asielzoeker tussen zit, in de zin van iemand die persoonlijk door zijn regime vervolgd wordt en voor zijn/haar leven moet vrezen.

Die bootjes moet je terugslepen naar de kusten waar ze vandaan zijn gedobberd; en hekken op de landsbuitengrenzen plaatsen om te voorkomen dat die lieden zomaar de EU komen binnen banjeren. Gutmenschen (oa in het EU parlement in Brussel) protesteren tegen dit zg 'pushback' beleid dat Griekenland al een tijdje in de praktijk toepast, want ze moeten 'in staat worden gesteld om in de EU asiel aan te vragen'. Ja, dan ga je dit dus totaal nooit oplossen. Ze moeten m.i. helemaal niet in staat worden gesteld om hier asiel aan te vragen. Het zijn namelijk geen asielzoekers, het zijn gelukszoekers.

Een voorbeeld van een ''echte'' asielzoeker is Aleksej Navalvy: oppositieleider in Rusland, moet daar voor zijn leven vrezen - de overheid heeft al geprobeerd hem te vergiftigen - en bevond zich al in een Duits ziekenhuis. Navalny was m.i. gerechtigd om asiel aan te vragen. Maar dat zijn in de praktijk dus maar enkele individuen. Het is niet de bedoeling dat honderdduizenden Russen die Navalny 'steunen', ook allemaal hierheen komen om op grond daarvan asiel aan te vragen.

Dat kunnen we niet aan en daarvoor is die oorspronkelijke asielwetgeving ook niet bedoeld. Het heeft Nederland de afgelopen 25 jaar 400 miljard gekost.

Dus ''echte'' vluchtelingen? Het is slechts een formulering voor de Gutmenschen om het prettig in hun hoofd te houden. Bovendien, als na jarenlange procedures is vastgesteld dat iemand geen echte vluchteling is en terug moet naar zijn 'eige' land, is het ook niet goed, en protesteren de Gutmenschen hevig dat mensen voor regels moeten gaan, en dat ze toch ook moeten mogen blijven.

Het moet stoppen, liever vandaag dan morgen.