Maak je toch niet zo druk. Gewoon Lekker thuis blijven. Het maakt aantoonbaar geen ene reet uit wie of wat u stemt.

Het is 10 x turd sandwich vs 10 x giant douche. We hebben 150 kamerleden van wie er een stuk of 5 hun werk doen en de rest is stoelvulling en stemvee. Daar gaan ook deze verkiezingen geen drol aan veranderen. De agenda wordt bepaald door baantjes in Brussel, hoge ambtenaren op ministeries en gesubsidieerde (overwegend linkse) belangengroepen en enge clubjes. Of het nu gaat over immigratie, meer EU of zinloze klimaatuitgaven het maakt niet uit; er gebeurt toch wat tweederde van Nederland niet wil.