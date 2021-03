Toch nog even één keer over de gamechanger in de groene hoek van de kleurenwaaier, de faliekante afgang van Jesse Klaver bij Nieuwsuur, die niet alleen door de excellerende presentator Jeroen Wollahs werd ontmanteld, maar met zijn duikgedrag, zijn doorzichtige wedervraagjes en zijn onsympathieke jij-counters tevens een stok in het wiel gedrukt kreeg door drie vlijmscherpe 'kritische kiezers'. Terwijl het demasqué nog nagalmt in de wandelgangen van het internet en ze bij GroenLinks crisisberaad zullen houden over hoe ze deze kleine kernramp in de laatste week nog kunnen rechtfietsen, strooit Marcel van Roosmalen de bij een biomassacentrale opgeveegde as van Jesse Klaver uit in de kantoortuin van GroenLinks, als voedingsbodem voor een nieuwe progressieve politiek. Want de huidige, die is stuk. Het tijdperk Klaver, lieve mensen, is VOORBIJ.

Dit krijg je er nou van