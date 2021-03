De voorraadschuren van de overheid vullen zich met leuk metaal. Naast de in beslag genomen A-Klasses met nep AMG-logo's van de lokale dealertjes staat daar nu een hele vloot echte supercars. Justitie begon zijn jacht op exotische speeltjes afgelopen vrijdag met een onderzoek naar ondermijning bij VIP Cars uit Hoofddorp. Een verhuurbedrijf dat onder meer Ferarri's, Porsches en dikke limousines levert aan videoclipschietende rappers en toeterbruiloftdeelnemers. Hoewel de eigenaar vanuit zijn vakantieadresje in Dubai claimt dat er helemaal niets aan de hand is, prijkt zijn Rolls-Royce als jachttrofee op de socials van de politie. Meer leuke tweedehandsjes komen mogelijk binnenkort uit Zeeland. Vanmorgen stormden dienders in een ongerelateerde zaak het kantoor van de broers Salar en Sasan Azimi binnen. Die kwamen Nederland binnen als asielzoekers, maar werkten zich op naar self-made miljonairs en lieten zich graag fotograferen in hun Ferrari's, Lamborghini's en potsierlijk ingerichte woning. Nu verdenkt de politie ze van self-made fraude en zijn ze volgens PZC vanmorgen in de boeien geslagen. Worden ze schuldig bevonden, dan is de kans aanzienlijk dat hun benzineslurpende compensatieracers ook in een overheidsopslag belanden. Het kan leuk shoppen worden daar bij Domeinen.