De Nachthap.

We doen het rustig aan op deze trieste maandag. In plaats van de reguliere tumblers vol Jåger met ijs na tienen, drinken we vandaag na de witte een flesje Italiaans rood. Daarbij een plankje met kaas, worst en ham.

De kaas:

Gruyère uit Zwitserland. Is minimaal 1 jaar oud. Grotgerijpt. Van Alpenmelk. Rauwmelks natuurlijk. Ach ja, we gebruiken hier in Nederlandje nog meer nutteloze termen zoals Boerderijvlees... Een stevige kaas, maar toch fluweelachtig smeltend in de mond, geen grana (graankorrel) zoals de brokjes in Grana Padano of in diens buur Parmigiano Reggiano heten. Geen harde korst, kleurstof of conserveermiddel zoals in de Old Amsterdam. Voor mij de beste kaas ter wereld. AH Excellent heeft 'm gewoon. Of bij uw kaasboer.

De worst:

Sopressa uit de Veneto. Een 'salami' uit Noord-Italie, daar waar ook de legendarische Amarone-wijn en Ripasso gemaakt wordt uit gedroogde druiven. Kijk, er zijn 5 soorten worst. Worst 1 wordt gemaakt bij Stegeman. Afvalvlees vermalen, in een nepdarm stoppen, 3 dagen wachten en verkopen. Ik kijk altijd of ie nog beweegt! Worst 2 wordt gemaakt in Frankrijk. Deze worst zit in een echte darm zoals het hoort, maar met nog steeds afvalvlees dat tussen je tanden gaat zitten. En dan dopen ze 'm in een bad met brie-schimmel, zodat ie wit wordt. Met 10 dagen ligt ie in de schappen. Dan denken wij dat we een artisanaal worstje te pakken hebben. Worst 3 wordt gemaakt bij Huls of uw slager. Redelijk vlees in een echte darm, 2 weken oud, geen witte flauwekul erop gezet. Worst 4 is bijvoorbeeld een Cacciatore, een traditioneel Italiaans worstje in echte darm , genoemd naar de jager, met grijze dus echte schimmel erop en een maand of 2 oud. Het nadeel is echter dat een darm permeabel is, dat wil zeggen dat ie vloeistof doorlaat, waardoor de worst steeds verder uitdroogt. Het voordeel is dat ie houdbaar is door het drogen, en dat de darm maar 1 kant op werkt, dus er komt geen rotzooi in de worst. Een 'vriendelijke' schimmel helpt ook bij de verdediging. Maar je kunt met zo'n Cacciatore soms iemands kop kapot gooien, zo hard. En dan komt de smaak ook niet snel vrij, flink kauwen dus. En flinterdun snijden. Worst 5 is de Sopressa. Het malse fijne vlees en vet gaat met kruiden en zout in een blaas. Deze wordt opgehangen in de wijnkelder. Er komt een grijze schimmel op, droog en korrelig, geen brie shit. Hij hangt daar 4 a 6 maanden. Een blaas laat amper vocht door, dus de inhoud blijft smeuig, net snijdbaar, bijna smeerbaar. De goeie grijze schimmel geeft wat smaak af aan de inhoud. Een vers wit broodje met deze worst behoeft geen boter. Wat een genot! Voor mij de beste worst ter wereld!

De ham:

Prosciuto San Daniele uit Friuli, de provincie die in het noorden van Italie tegen Oostenrijk aan ligt, in het Oosten tegen Slovenië, en in het zuiden de zee raakt bij Venetië. Deze ham wordt gemaakt in en rond het dorpje San Daniele, een bult in een laagvlakte, niet ver van Udine. Voor de liefhebbers van Prosciuto di Parma: als je dit ooit geproefd hebt ben je om! Malser, soepeler, wat roder in plaats van oranje. Een godsgeschenk. Mooie Prosecco erbij en het is een geweldig aperatief, of zoals in Italie ook een 'dessert'. Als je helemaal vol zit met rood vlees en rode wijn, en je gaat nog even nakletsen, dan is dit 'm.

Smakelijk!