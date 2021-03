Ik zeg;

- alle subsidies op meningen schrappen;

- alle uitkeringen voor non-valeurs schrappen.

Dan ben je echt heel snel van dit gezeik af.

Janken over blanken is een verdienmodel, meer niet.

Socialisten en islamisten die vanuit slavenstaat Qatar klagen over de trans-Atlantische slavenhandel ruim 200 jaar geleden. Niet beseffend dat er destijds nog veel meer slaven de andere kant op gingen, richting Arabische wereld. Maar ja, die kregen nooit nakomelingen; en dan mag het volgens de linkse kerk.

Het is lastig te bepalen wat links het belangrijkst vindt in haar dogmatisme; extreem hypocriet zijn; bloed aan de handen hebben; of toch zo absurd mogelijk redeneren?

Net als Jetten; janken over "homofobe tweets", terwijl je verliefd bent op landen als Iran, waar homo's worden opgehangen. D66-ers nemen dan gewoon fake-vrouwen mee.

Net als Kaag; janken over "seksistische tweets", terwijl je niet durft praten over de grootschalige import van vrouwenhaters. Die zich ongegeneerd bezig houden met gedwongen huwelijken, eerwraak, prostitutie en mensenhandel, massa-aanrandingen, etc. Die eisen dat vrouwen zich in lijkwaden wikkelen omdat ze anders "hoeren" zouden zijn.

Nou ja. Gelukkig worden #metoo toestanden in D66 wel keihard aangepakt, zullen we maar zeggen.