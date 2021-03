FOTO (ANP) - Paard

In Spanje zijn honderden paarden besmet met het rhinopneumonievirus. Nou niet allemaal meteen in paniek raken, want de kans dat paarden in Nederland ook besmet worden is klein, en bovendien vieren paarden carnaval altijd in hele kleine groepjes. Wel raden we aan paarden voorlopig even geen handen meer te geven, mondbitjes te dragen en niet achter de paarden langs te lopen want dan schrikken ze en kun je een harde trap van hun achterbenen krijgen. Hadden we al geen paniek gezegd? Geen paniek dus. Echt. Geen paniek!