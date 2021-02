Och het zijn wel allemaal goede vragen.

Moeten we een ruk naar links (SP/PVV)maken en heel veel geld lenen maar proberen om het beter te maken? Moeten we toch maar weer Rutte kiezen? Of gaan we onze stem weggooien aan een dweil zoals Baudet die maar wat zwamt en niet eens zijn eigen toko op orde heeft?

Het is allemaal lastig.

Meestal is de gulle middenweg altijd het beste. Dat is dan de Rutteweg.

Maar na al deze ellende. Al die mensen die kapot zijn gegaan of in hoge nood zijn en nieuwe kansen nodig hebben kan je eigenlijk maar 2 keuzes maken.

FvD. Die kiest ervoor om laten we zeggen 60+ af te laten sterven wat natuurlijk wreed is maar wel veel problemen oplost. Ik noem de woningnood. De hoge zorgkosten. Etc. Ja dan doen de crematoria overuren en ja dan gaan we door een diep dal maar we komen er wel weer bovenop.

SP. Een fikse ruk naar links dat gigantisch gaat nationaliseren. Miljarden in het volk gaat pompen (wat natuurlijk later betaalt moet worden) maar dat stimuleert de interne economie.

Ik vind het ook allemaal moeilijk. Een mooie reset doen o.l.v. Baudet (gaat nooit gebeuren). Doormodderen met Rutte (gaat het bijna zeker worden). Of een ruk naar links (inclusief PVV) waar de staat ingrijpt om alles een beetje op orde te maken (gaat ook niet gebeuren).

Moeilijk moeilijk moeilijk. Geen idee wat andere mensen denken. Midden met neiging naar rechts? Midden met neiging naar links? Extreem-rechts? Extreem-links?

Hoe gaat jouw portemonnee er straks uitzien?