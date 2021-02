De enige man voor wie we zouden sterven als we weer eens heel goed in ons vel zitten: Nick Cave. Heeft dus een nieuw album, samen met Warren Ellis, zijn muzikale buitenbrein, een soort Charles Manson die de creativiteit wel op de juiste manier naar de oppervlakte laat drijven. En het is goddomme weer een potje GRUWELIJK. We pompen hier veel van Nick Cave door (zoals hier en hier) en iedere keer razen we linea recta met de fles Talisker in de hand naar de luie stoel, fantaserend over hoe het ook zou kunnen, om een dag later gewoon weer op dezelfde voet door te gaan. Ah, dromen. Na de klik nog veel meer boternieuwe muziek van deze week, van Neil Young tot NOFX tot Alice Cooper tot nog veel meer vage shit. U moet kiezen.

NOFX (oerpunk)

Melvins (kent u van Nirvana)

Balthazar (maar Warhaus is beter)

Willie Nelson (outlaw-opa, leeft ook nog)

Cloud Nothings (rock, bekend van zo'n reclame)

Alice Cooper (mafketel heeft ook weer nieuw album)

Maximo Park (happy rock, bekend van die ene hit)

Epica (gothic gedoe)

Neil Young (liveplaat van de meester, met Crazy Horse)

Architects (emo crack core metal, GU: "Kudtmuziek")

Julien Baker (meh)