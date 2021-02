: Dat filiaal had in dit geval een misrekening /vergissing gemaakt, ze hadden geloof ik 1 zo'n beveiligings mannetje staan, en die ging helemaal NIETS uitrichten tegen een onaflatende zwerm sprinkhanen die ZONDER ENIGE GENE de hele boel KOMPLEET aan het plunderen was. Ik kon mijn ogen niet geloven, wat daar allemaal gebeurde. Tegenwoordig sluiten ze de tent gewoon.

Maar ook geen politie erbij, want dat had natuurlijk de boel "ge-escaleerd" en dat moeten we niet willen met zijn allen. Dus dan maar liever in de doofpot. AH kan zich zo'n verlies makkelijk veroorloven, maar het was een totaal bizarre situatie. Het vreemdste vond ik nog dat er niets over in het nieuws kwam.