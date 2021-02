De klimaatdrammers van D66 hebben ook weer eens een grandioos idee: er moeten meer bomen worden geplant in Nederland!

De partij wil maar liefst tien miljoen extra bruine jongens met groen bladerdak planten, want dit zou goed zijn voor de luchtkwaliteit.

Er is alleen een kritische kanttekening te plaatsen bij dit plan: D66 is óók nog steeds een voorstander van biomassa. Oh, willen ze dáárom al die extra bomen planten?

Zo op het eerste oog komt D66 natuurlijk met een goed idee. Nederland mag wel weer een stuk groener ogen.

Meer bomen planten, dus: “Bomen zijn onmisbaar. In de natuur en in de wijk. Voor schone lucht en omdat ze onze omgeving koel houden.”

Klinkt dat mooi? Niet te snel juichen.

Ware het niet dat de klimaatdrammers van D66 tot op heden nog steeds voor hebben gestemd met plannen rondom de Nederlandse biomassa.

Zo zien ze nog steeds biomassa als een duurzaam alternatief.

Maar ondertussen worden hele wouden gekapt voor de benodigde centrales. Al die aanplantingsvoornemens staan dus in schril contrast met hun eigen stemgedrag in de Tweede Kamer:

Dus in eerste instantie heeft D66 als regeringspartij het bestaande bomenarsenaal massaal lopen kappen voor de biomassa-industrie en vervolgens proberen ze dit te verhelpen door nieuwe bomen terug te plaatsen.

Die over enkele jaren wellicht weer handig gebruikt kunnen worden voor de biomassa. Ja, over een onzinnig en tegenstrijdig beleid gesproken.

De biomassalobby zal desondanks wel blij zijn met dit initiatief van D66. Zij zien natuurlijk weer een gouden kans om weer wat extra jaartjes gezonde bomen te verbranden onder het valse mom van ‘duurzaamheid.’

Als men bij D66 echt de CO2-uitstoot wil verminderen moeten ze stoppen met de heiligverklaring van biomassa.

De uitstoot van deze energievorm is nu zeker niet bevorderlijk voor onze luchtkwaliteit én het kappen van bomen draagt al helemaal niet bij aan een betere luchtkwaliteit. Laat staan aan de hoeveelheid groen in ons land.