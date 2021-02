Geert Wilders houdt zich de laatste tijd stevig. Hij zal wel moeten. Wees ervan bewust dat het interview dat hij deed bij WNL meer liet zien dan alleen zijn standpunten, maar ook hoe de NPO achterban ziet hoe vooringenomen die mensen bij WNL zijn. Daarbij gaat het om de onderscheidt die ze maken tussen bijvoorbeeld D66 en PVV.

Met al de schandelijke dingen waar andere partijen mee komen, *kuch kuch* CDA, Lolbroekhuis, de schaatser en de Schoene, zie CDA stemmen verliezen. Of VVD (everybody knows at this point). Dan de D66 Rob Jetten in een sportschool.

Toch zie op een kans voor de PVV over anderhalve week. Waarom? Omdat de VVD vanaf 1 maart 2017 hetzelfde liet zien. Ze stonden maanden achter de PVV in de peilingen and out of nowhere, they became average leader in the polls.

Ik vertrouw de peilingen niet altijd, ze zijn eerder een indicatie maar het complete verhaal staat er niet in.

Rond 1 maart 2021 zal je de PVV zien stijgen en zowel de VVD als CDA dalen.

Elke dag dat de avondklok aanhoudt verliest de VVD stemmers.