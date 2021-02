en.wikipedia.org/wiki/Somalia#Indepen...)

In 2006, the Islamic Courts Union (ICU), an Islamist organization, assumed control of much of the southern part of the country and promptly imposed Shari'a.

Zoals IS in Syrië en Irak.

Somalië: Nederland over een aantal jaar. De olievlek vanuit Mekka drijft verder de wereld in.

Alles eronder gaat eraan, aan de randjes wat verzet.