Henny Huisman (69) zit bij een haardvuur. Gezellig zeg. Het is ongeveer 81% gezellig. Henny checkt altijd de stookwijzer. Bij mistig of windstil weer denkt Henny uiteraard aan de buren. Henny stookt altijd droog (niet meer dan 20% vocht) en onbehandeld hout. Natuurlijk pleurt Henny geen papier, plastic of andere troep in zijn haard! Hij is toch gekke Henny niet! Henny steekt de haard aan volgens de Zwitserse methode. Maar door de Hugo de Jongisering van de War on Houtkachels is Henny plots een VUIGE CRIMINEEL. Het RIVM goochelt namelijk niet alleen met de vaccinatiecijfers, maar ook met de uitstootcijfers. "Open haarden en houtkachels zijn officieel niet langer verantwoordelijk voor 10 procent, maar voor 23 procent van de fijnstofuitstoot in Nederland." Officieel ja, volgens een nieuwe rekenmethode, 'OMDAT DIT IN EUROPA ZO IS AFGESPROKEN'. Ondertussen wordt er weer een compleet woud aan hele bomen in de biomassacentrale gesmeten en starten en landen er op Schiphol zo'n 100 vliegtuigen per uur. Volgens een nieuwe rekenmethode is het bij Henny thuis 104% gezellig.

