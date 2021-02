We zijn het normaal gaan vinden, en zelfs dát mag je niet meer zeggen tegenwoordig. "Bij vogelvrienden in het hele land strijken de exoten massaal neer. De kepen komen met honderdduizenden tegelijk uit Scandinavië en zijn door de kou hierheen geduwd", opent het AD. Kepen, vinkachtige zangvogels uit Scandinavië die hier werkelijk niets te zoeken hebben. Scandinavië is een veilig land en het is er dan misschien moeilijk koud maar dat is het hier nu ook dus wat kom je. Bramblings heten ze in het Engels, Fringilla montifringilla in het wetenschaps. Maar hoe je ze ook noemt, wij moeten ze niet. Gelukkig staat remigratie hoog op de agenda, is voor iedereen beter. "Ze gaan zo weer terug helaas. (...) Als de omslag in het weer doorzet dan zijn ze zo weer pleite," aldus vogelkenner Ruurd Jelle van der Leij die prachtige foto's maakt.

Nét geland nu al grote muil