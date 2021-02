- De enige politici die wij erkennen -

Nog héél even en we gaan nog van dat volk houden ook. Want bij Macron fluisteren we soms al also also also, en dan nadert kruisvaarder Le Pen hem nu ook nog eens in de peilingen. "Marine Le Pen has never been closer to seizing power in France than she is now." opent politico.eu vandaag. Volgens een peiling vorige week over de laatste verkiezingsronde zou Macron met slechts 52% winnen. In 2017 won hij de verkiezing met 66% van de stemmen. Kortom, Le Pen staat hoger in de peilingen dan ooit en de volgende verkiezingen zijn tussen 8 en 23 april 2022. BIJNA DUS! Maar zelf is ze er kalmpjes onder. "It's a poll, it's a snapshot of a moment, but what it shows is that the idea of me winning is credible, plausible even." Op zich wel een wonder dat Macron uberhaupt nog president is sinds Jan Dijkgraaf de massa's tegen hem mobiliseerde.

Overwinningslied 2022!