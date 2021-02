Allemaal even deze prachtige animatievideo kijken mensen. Want zeer leerzaam. Weet u wanneer ze ook klimaatverandering hadden? Juist, 4000 duizend jaar geleden. Er reed toen helemaal niemand in SUV's, er waren geen stikstofboeren, kiloknallers en megastallen vol poepkoeien, en tóch veranderde het klimaat en steeg de zeespiegel. Alle oerbeestjes op Doggerland in de Noordzee verzopen en alle Ragnars Lodbrok konden niet meer naar Engeland wandelen. Schuld van die FDF-knakker in Swifterbant (foto). Toen kwamen de Romeinen, en die namen vier eeuwen mooi weer (daarom liepen ze in rokjes) mee en toen werd het tiefuskoud en ging iedereen weg uit Nederland, om in de 8ste eeuw weer terug te keren, en nieuwe dijkjes te bouwen voor de Algemeen Dagblad-column Regio en Randstad van geograaf Josse de Voogd, die anno 2021 het IJsselmeer pardoes in tweeën scheurt.