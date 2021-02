Het Noorden. Dat is voor veel mensen uit het westen de plek om windmolens en datacenters neer te kwakken, gas uit de bodem te halen, de kinderen te dumpen als Duitsers hard optreden en/of naartoe te gaan als het hongerwinter is. Veel mensen kennen het Noorden alleen maar van het jaarlijkse tripje naar Oerol, en de snelweg naar Den Helder houdt bij Alkmaar op. En sinds kort is Het Noorden ook de plek voor gigantische nieuwbouwwijken want de Marrakesh massa-immigratie moet ook ergens wonen. Maar er wonen nu nog boeren, en die boeren hebben trekkers. En daar zijn ze in Den Haag DOODSBENAUWD voor. Daarom moet het vervelende Noorden gepaaid worden met een Live Lijstrekkersdebat met Haagse kanonnen Wilders, Klaver, Marijnissen & Omtzigt. Realtime updates bij LCLive.