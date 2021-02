De marathonschaatsers krijgen al natuurijs- en 11stedenkoorts :

Herentopdivisieploegen roepen KNSB op: "Wij zijn ervan overtuigd dat er nog iets heel moois op natuurijs mogelijk moet zijn"

geplaatst maandag 8 februari 2021 om 09:44:06 op Schaatspeloton.nl

De negen ploegen uit de topdivisie bij de mannen roepen de KNSB in een open brief op zich 'alsnog eens écht hard' te maken voor schaatsmarathons op natuurijs. De brief ondertekend door ploegmanagers Edward van Dijk (Royal A-ware / Interfarms), Ron Neymann (OR-Quest / Bouw & Techniek), Ingrid Dijkstra (Bouwselect), Jan Dirk Corts (Sportchalet Viehhofen), Pim Bonstra (Skate4AIR), Peter de Vries (Jumbo-Visma), Evert de Ruiter (WBB Dakkapellen), Teun Breedijk (AB Vakwerk) en Casper Helling (Port of Amsterdam / SKITS) is verstuurd naar directeur-bestuurder Herman de Haan, technisch directeur Remy de Wit en disciplinemanager marathonschaatsen Willem Hut van de KNSB.

Eerder plaatste gisteren sportmarketeer Patrick Wouter van sportorganisatiebureau House of Sports op twitter al een oproep om een natuurijsbubbel op te zetten zoals ook voor het langebaanschaatsen is georganiseerd door zijn bedrijf in samenwerking met de KNSB in Thialf.

"Maar er zijn nu nieuwe omstandigheden. We kunnen wellicht voor het eerst sinds 2013 een Nederlands kampioenschap op natuurijs organiseren en wie weet wanneer het daarna weer kan?" Reageerde Willem Hut via Schaatsen.nl op het voorstel van Wouters en het eerdere 'nee' van de rijksoverheid op een eerder verzoek tot versoepeling voor natuurijs van de KNSB. "We zijn als KNSB in staat een wedstrijd te organiseren op een locatie zonder publiek, maar ook coronaproof. We beseffen als geen ander dat het voor de teams veilig moet en met meerdere testen. Veel marathonrijders hebben hard getraind en konden dat niet in de praktijk brengen. Veel partijen zouden wel los willen."

De gepubliceerde open brief van de herentopdivisieploegen lijkt dit kracht te willen bijzetten.

Beste Remy de Wit, beste Herman de Haan,

We weten allemaal dat het een dramatisch jaar is geweest voor het marathonschaatsen. Wij beseffen ook allemaal dat de meeste sporten en de hele maatschappij hard zijn getroffen door de coronamaatregelen.

Wij waarderen de inzet van de KNSB voor het marathonschaatsen, ook juist in dit lastige corona-jaar. Het was moeilijk om te accepteren dat het marathonschaatsen niet onder topsport viel. Dit is niet te rijmen met de passie, tijd en energie, die de meeste marathonrijders in hun sport stoppen. Dit roept twijfels op over de uitstraling, die de marathonsport naar de buitenwereld heeft. Maar als het er vooral om draait om internationaal in de pas te blijven lopen, heeft het marathonschaatsen als competitie misschien weinig te eisen, en is er enigszins begrip voor de afweging op te brengen.

Maar nu is er natuurijs op komst. En iedere rechtgeaarde marathonschaatser weet dat natuurijs wet breekt. Als er natuurijs in Nederland is, laat je alles uit je handen vallen en zorg je dat je er staat. Want anders is het weg. Olympische Spelen en WK's vinden we mooi en belangrijk, maar die zijn er iedere twee of vier jaar, voor een handjevol sporters. Baanmarathons zijn leuk, buitenlands natuurijs is mooi, maar de huidige marathonrijders trainen nu al meer als 8 jaar om een wedstrijd op Nederlands natuurijs te rijden. Nooit hebben ze de kans gehad, omdat het ijs er simpelweg niet was. En mogelijk ook niet meer komt.

En nu komt dat ijs wel, en dan mogen we niet. Wij willen de problemen rondom corona allerminst bagatelliseren, maar een wedstrijd op natuurijs moet volledig coronaproof te organiseren zijn. Het is in de buitenlucht. Het gaat om een overzichtelijke groep rijders, die veel, zo niet alles willen doen om te kunnen rijden, en waar je dus ook hoge 'corona-eisen' aan kunt stellen. Rondom een natuurijswedstrijd zou er prima een bubbel gecreëerd kunnen worden. Met een passende locatie, een hotel als standplaats en sneltesten moeten er wedstrijden georganiseerd kunnen worden. Jullie hebben daar inmiddels goede ervaringen mee, wij hebben ook ideeën en willen graag meedenken. Gezien de weersvoorspellingen zou zelfs een meerdaagse tot de mogelijkheden behoren. Een ouderwetse natuurijswedstrijd zou een opbeurend lichtpunt in dit sombere jaar kunnen zijn. Niet alleen een bevestiging van het bestaansrecht van de marathonschaatser, maar een positief evenement voor iedereen in Nederland. En bovendien broodnodig om de sport levend te houden, en de sponsoren binnenboord.

Het is aan de KNSB de taak om het belang van natuurijswedstrijden te laten zien, en om aan te tonen wat de mogelijkheden zijn. Het is de basis van ons aller schaatssport!

Wij zijn ervan overtuigd dat er nog iets heel moois op natuurijs mogelijk moet zijn. En wij zouden het enorm waarderen als de KNSB zich daar alsnog eens écht hard voor maakt. Wij horen graag spoedig, wat nú jullie stappen hierin zullen zijn.

En als het ijs weer uit de sloten is, bespreken wij graag met jullie hoe we in de toekomst verder kunnen.

Natuurijs wacht niet!

Met vriendelijke groeten,

Namens de Topdivisie teams,

A-Ware Edward van Dijk

OR-Quest Ron Neymann

Bouwselect Ingrid Dijkstra

Viehhoven Jan Dirk Corts

Skate for Air Pim Bonstra

Jumbo-Visma Peter de Vries

WBB Dakkapellen Evert de Ruiter

AB Vakwerk Teun Breedijk

Port of Amsterdam Casper Helling