"Na signalen van de politie en het zien van beelden op de Stentor komt burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn in actie en grijpt in. 'Er is op landelijk niveau overleg over deze manifestaties van Forum voor Democratie geweest. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is hierbij betrokken. Baudet heeft toestemming gekregen maar één van voorwaarden is dat hij zich aan de coronamaatregelen houdt. En dat doet hij dus niet door mensen de hand te schudden. Hij wordt tijdens de bijeenkomsten beveiligd door mensen van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Na signalen van de politie heb ik ingegrepen. Ik kan je zeggen dat hij niet in dezelfde auto is vertrokken dan waarmee hij aankwam in Apeldoorn. Hij is zonder beveiliging van de overheid weggegaan'."

Handen schudden. Een politierapport. Naar de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. "We zullen binnenkort zien wat de gevolgen zijn."

