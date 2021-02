Foto’s: Vrouwen bij de Museumpleindemo's

"Bij de avondklokrellen waren het bijna alleen maar mannen die de politie aanvlogen en aan het plunderen sloegen. Ja, dat is altijd zo, denk je misschien." Waarom? Omdat ze 'minder goed met emoties kunnen omgaan'. Jep, bij RTL Woke gaan ze echt dat doodlopende pad op. Met dank aan bereidwillig beulswerk van mejuffrouw Niels Spierwits, nota bende dezelfde Radboudsociologe die eerder deze week tot ieders hilariteit nog beweerde dat de islam helemaal geen last heeft van patriarchaal haantjesgedrag waarin ze zich geen raad weten met mannelijke emoties rond homoseksuele gevoelens. Blanke mannen daarentegen, die zijn giftig. Allemaal. Raar verhaal. De meeste ontwikkelde mannen gebruiken nooit geweld. De meeste mannen kunnen hun emoties prima verwerken zonder fysiek te worden. De meeste mannen kunnen uitlaatkleppen vinden zonder meubilair, openbaar of anderszin, te vernielen. De meeste mannen bestormen nooit ME'ers op het Museumplein. Maar om niet in dezelfde platte val te trappen als RTL Nieuws door er een "Not All Men"-omkering van te maken, hier tot besluit ook nog een zinnetje diepgang:

Door het reduceren van de geïsoleerde geweldsuitbarstingen in de afgelopen weken tot "het waren alleen mannen" en daar vervolgens in één ademtocht het jargon van de zachtwetenschappelijke Inclusitie op te projecteren door het als "giftige mannelijkheid" te framen, gaat RTL Woke mee in pseudowetenschappelijke platitudes, maar voorbij aan ingewikkelde vraagstukken over lockdown, thuisopsluiting en de dreiging van faillissement en baanverlies die in combinatie met moeizaam werkende of onzinnig overkomende maatregelen leiden tot mentale druk en uitzichtloosheid bij burgers, waar een stuntelende overheid die doodsbang is om de laatste controle te verliezen over een pandemie waar ze toch al geen grip op heeft op zijn beurt een overcorrectie toepast door veel te gretig en proactie een zwaardmacht in te zetten die op zichzelf eveneens bemand wordt door mensen die ook onder zware mentale omstandigheden het leven moeten dragen momenteel. Onmacht en overmacht in een uitzichtloos jaar, is dat echt alleen maar te reduceren tot een nietsterm als "giftige mannelijkheid"?

En dan zullen maar even de niet minder gecompliceerde zijstraat buiten beschouwing laten waarin "rellen om het rellen" door jongeren van voornamelijk niet-westerse komaf in een vortex van sociaal-economische en cultureel-religieuze omstandigheden zijn eigen maatschappelijke dynamiek en vraagstukken kent, omdat we eigenlijk alleen maar willen zeggen: RTL Woke, flikker op met je populistisch-marxistische fopduiding waarmee je een complexe combinatie van factoren reduceert tot 'omdat ze een piemel hebben'. Stelletje domme wijven.

Vrouw, die heel goed met haar emoties overweg kan (1)

Vrouw, die heel goed met haar emoties overweg kan (2)