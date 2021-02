Lieve mensen, niet schrikken. Maar het sneeuwt. Het sneeuwde natuurlijk al eerder dit jaar, maar dat was gewoon een beetje witte neerslag. De sneeuw die nu valt is onderdeel van de SNEEUW DES DOODS dus het voelt opeens een stuk sneeuweriger allemaal. Mocht u nu uit het raam kijken en denken 'hee maar het sneeuwt hier nog helemaal niet' dan kan dat kloppen want voorlopig sneeuwt het alleen nog op Ameland (en volgens Buienhatertje een klein beetje in Oost-Groningen en in de kop van Overijssel). Maar zoals u weet, alles wat op Ameland gebeurt, gebeurt vroeg of laat ook in de rest van Nederland. Zo had je op Ameland al in de jaren '70 al mobiele telefoons, werd het eerste homohuwelijk van Nederland in 1992 op Ameland gesloten en was de eerste keer dat iemand zijn petje verkeerd om op deed in 1892 bij een strandkeet op Ameland. Okee dat is allemaal niet waar, maar het gaat echt nog wel sneeuwen bij u in de buurt. Let maar op. Meer foto's van witte stranden na de breek.

De eerste sneeuw!