En als de tere zucht

Wij allen zullen doemen

De gave van de tucht

Zal zelden deernis roemen

De hoeder, de verzoener

De trots, de nijv’re doener

Het sleetse recht in luister

Verzuchtigd in de duister

En in het ware schuilt de vreemde

De gids, o waart gij heende

Gans rein tot in de zonde

De gloed in eeuw’gen monde