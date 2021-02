Dat het Sputnik vaccin zo snel is ontwikkeld en nu dus ook zo goed blijkt te werken zou wel eens erop kunnen duiden dat Rusland een flinke voorsprong heeft op dat gebied. Heel vreemd is dat niet want Rusland heeft nooit afstand genomen van het ontwikkelen van biologische wapens, ook niet toen dat volgens verdragen verboden was. Het blijkt inmiddels dat ook de leider van destijds (Gorbatsjov) niet eens op de hoogte was van die voortzetting. Het opmerkelijke is dat een overloper ook de CIA en dus Bush senior op de hoogte had gebracht, maar de Amerikanen besloten om dit Gorbatsjov niet in te wrijven omdat zij wisten dat hij van niets wist en ze zijn positie niet wilden aantasten als Russisch leider. Intern had hij het lastig genoeg de haviken van zich af te houden. Er is dus over gezegen, zowel door Russen als de Amerikanen. Edoch.

Het Sputnik vaccin is dus ook mede-ontwikkeld in een laboratorium dat eerder vooral druk was met die bio-wapens. Hoe dan ook, voor het resultaat maakt het niet uit, het is een meer klassiek vaccin, gebaseerd op een onschuldige vector en heeft weinig bijwerkingen. En blijkbaar dus ook een hoge effectiviteit.

