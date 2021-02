Vanavond 20.00 uur wederom applaus voor deze soldaten van de vrije wereld! Toen die andere strijders van de frontlinie, namelijk de mensen in de zorg, buizen in de luchtpijp van stervende coronapatiënten stonden te wrikken, kwamen deze makkers (maten van deze makkers) hun ongenoegen uitspreken over de maatregelen. Geloof het of niet, die maatregelen zijn er (vermoedelijk) niet om mensen te verneuken, maar om ervoor te zorgen dat, mocht een van deze handenarbeiders ooit een mejuffrouw aan de haak slaan, de kleine Frans jr. of Wiebert jr. of de kleine Brenninkmeijer jr. ook een oma heeft. Blèren op het Museumplein moeten ze echter vooral doen, demonstreren is een groot goed, maar het probleem is dat de ongewapende missie al gauw veranderde in een geweldsoperatie en dat moeten we niet willen met z'n allen. Heeft die kleine groep het toch maar mooi verpest voor de rest!

Haha gaat-ie lekker oma?

Oooo verdomd

Hallo Rotterdam. Ook hier?