Het enige dat gaat helpen is het opzeggen van het Vluchtelingenverdrag, en een finaal einde maken aan dat asielcircus.

Kijk, in principe kan iedere derdewereldlander in de huidige situatie besluiten om op de bonnefooi naar Nederland te reizen, en aangekomen bij de grens ''Asiel!'' roepen. Dat doen er dus ook heel veel, elke week, al ca 40 jaar lang.

Nederland mag die lui dan niet per kerende post terug sturen naar hun 'eige' land, maar is verplicht om uit te zoeken of de claim van meneer/mevrouw dat hij/zij aanspraak kan maken op onze 'bescherming' onder de asielwetgeving, of die claim terecht is. Dat is het startpunt van het 'circus'. Vervolgens gaat de IND dus uitzoeken of die claim terecht is: daarvoor moet de IND erachter komen wie hij/zij precies is, waar hij/zij precies vandaan komt, en of hij/zij inderdaad persoonlijk in 'eige' land vervolgd wordt door de overheid en voor zijn/haar le3ven te vrezen heeft.

Dat is natuurlijk in ca 98% geenszins het geval, maar als meneer/mevrouw de asielzoeker een paspoort laat zien, is het feest snel over, want dan is eenvoudig vast te stellen dat die asielclaim nergens op gebaseerd is; meneer/mevrouw wil slechts zijn/haar levensstandaard verbeteren in een 'rijk' westers land. Dus is het zaak geen paspoort meer bij je te hebben, en te liegen en traineren tijdens de 'procedure', want tijd rekken is in het voordeel van de 'asielzoeker'. En heeft de IND toch op zeker moment alle gegevens achterhaald, en heeft de rechter je asielverzoek in de prullenbak gegooid, dan start je weer een nieuwe procedure, net zo lang totdat je uitgeprocedeerd raakt, en dan zoek je de publiciteit, zeker als je dan aaibare kinderen van ca 12 jaar oud hebt.

De kansen da tje dus uiteindelijk hier mag blijven, zijn veel groter dan het risico dat je op enig moment daadwerkelijk uitgezet wordt. Vandaar dat zoveel klaplopers het blijven proberen.