Junta-leider Marcos Ruttos vond het een goed idee om heel Nederland huisarrest te geven met een avondklok, en daar was niet iedereen het mee eens. Met als gevolg nu vier dagen op rij rwina, chaos, herres en plunderings in Ons Mooie Tolerante Nederlandje. Volgens Greet zijn waterwerpers, traangas en lange latten niet genoeg, maar moeten mariniers en F35's op de relsteden afgestuurd worden. Gert-Jan "8 jaar in Egypte gewoond" Segers wil Badr Hari inzetten, en in 010 stelt de pliesie voor om uitgerekend Duitschers in te zetten tegen het reltuig [hier een grap over die hele stomme Rotterdam-film met Jan Smit -red]. Joost Eerdmans zegt JA tegen giertanken tegen het schorriemorrie, en Marco Kroon wil ook wat doen, in zijn kikkerpak. Allemaal leuk & onaardig. Maar eerst moet er natuurlijk over v e r g a d e r d worden in de Nationale Vergaderzaal. Heb je nog een mooie camo-outfit Thierry? BRING IT ON!

Defensie: "Leger is al ingezet"