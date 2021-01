Het heeft niks met arm of rijk te maken, het feit dat zelfs v. Rossem begrip voor de "demonstraties" op kan brengen geeft dat al aan. Ik zij altijd al, zolang er maar vreten is , foeballe op TV en de drie weekjes all in in Turkije onaangetast blijven zal er niks in NL veranderen. Nu er aan dat soort dingen gemorreld wordt schiet NL ineens wakker, beetje laat, chaotisch en onduidelijk, wat men wil is ook nogal wazig, je maakt mij niet wijs dat het halve land afgebroken wordt omdat men nu, in Januari niet meer de deur uit mag na negenen, iets wat 95% toch al niet deed. Dit corona gebeuren is niet de oorzaak maar alleen een aanleiding om de algemene onvrede eens naar buiten te brengen, verder vrij nutteloos natuurlijk als de meerderheid in Mei toch gewoon weer VVD stemt, dit wegens gebrek aan overtuigende oppositie. Ik verwacht dat er buiten wat geschreeuw en gerotzooi weinig verandert de komende jaren, de ellende is nog lang niet groot genoeg.