U hebt niets te verliezen behalve uw ketenen en in sommige gevallen ook gewoon uw relatie. Dus niet te hard juichen als een van uw favorieten in de fysieke antropologie afgelopen nacht is verkozen tot uitblinker - ook in 2020 werden de beslommeringen van de loodgieters, taxichauffeurs en zwembadschoonmakers gewoon weer ge- en verfilmd. En het werd met regelmaat een potje VRIJEN! We zien dat ene Emily Willis de belangrijkste (Performer of the Year) prijs heeft gewonnen, maar wat weten wij nou van goede seks, wij kijken ontspoorde romantiek louter voor de dialogen. Mejuffrouw Abella Danger (eerste foto na de klik) heeft de prijs gewonnen voor 'meest epische kont' en mevrouw Angela White (tweede foto na de klik) was net als vorig jaar in het bezit van de meest spectaculaire tietjes. De belangrijkste prijs voor een heer was voor ene Small Hands (derde foto na de klik) en u weet wel wat ze zeggen van mannen met kleine handen: ze zijn waardeloos in de keuken maar ze zijn wel goed in andere dingen. Al met al was het dit keer een heel ingewikkelde ceremonie, want de sterren moesten het gebeuren allemaal thuis via een videoverbinding volgen en wat weten zij nou van webcams. Veel plezier vandaag met de wekelijkse wandeling over de heide & de groeten aan Samantha.