De uitleg van De Jonge in het debat : "In verband met mogelijke leveringsproblemen vanuit de producent houden we eenzelfde aantal doses op voorraad als welke als 1e prik zijn toegediend. Deze voorraad geldt als we de 21 dagen aanhouden. Als we voor 40 dagen gaan kunnen we iets meer risico nemen en houden we 50% van de reeds geprikte 1e doses aan."

Of Hugo uit zijn nek lult of niet laat ik in het midden maar het klinkt niet onlogisch en verklaart waarom er 100.000-en doses in de vriezers liggen.