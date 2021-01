Pieter Omtzigt verbaasde vandaag vriend en vijand, heet zoiets netjes, met een vlammend betoog voor een beter functionerend bestuur en rechtsstaat. Nou laat dat 'netjes' maar weg, dit was voor de vastgelopen politieke begrippen van dit lamlendige laatmaarwaaienlandje een vuige riedel zweterige rockmuziek van een artiest die de Weltschmerz (ander café - red.) uit zijn tenen trok en zonder enige terughoudendheid bij de gevallen premier van zijn eigen coalitie in de bek smeet. We wisten amper dat we hier zó aan toe waren, een politicus die gewoon een keer vertelt wat ie vindt - en het ook nog echt meent. De eerste 12 minuten stonden al in dit topic, maar de hele rockshow duurde bijna drie kwartier - en eindigde in een enorme behoefte aan een schorsing want iedereen was leeggespeeld. Pieter, take it away, toegift, encore, bis!

