Mooi vermaak, volkse liedjes.

Een van mijn favorieten blijft toch deze welke je idealiter zingt in een prachtige Engelse pub voordat je een live rugby wedstrijd gaat kijken.

Daar verlang ik naar...!

Walking down Canal street

Knocking on every door

Goddamn son of a bitch

I couldn't find a whore

I finally found a whore

She was tall and thin

Goddamn son of a bitch

I couldn't get it in

I finally got it in

Worked it all about

Goddamn son of a bitch

I couldn't get it out

I finally got it out

It was wet and sore

The moral of this story is

To never fuck a whore

Six weeks later

I went for a piss

Goddamn son of a bitch

She gave me syphilis!

Nine months later

I'd forgotten what I did

Goddamn son of a bitch

She brought me home a kid!