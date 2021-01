Wie weet, helpt het. Goed dat de Hoge Raad nu in beeld is. Dat wordt hoe dan ook een baanbrekende uitspraak, zelfs (of misschien vooral ook) als zij zich niet ontvankelijk verklaart. De vraag is of hiermee ook de Landsadvocaat eindelijk in beeld komt, want tot nog toe zwijgt de Deken van de Orde van advocaten in alle talen.

Niet helemaal onbegrijpelijk, gegeven wat vanochtend in het NRC stond over weer een plannetje van Ferd G. Wat is dit land door en door verrot.