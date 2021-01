Signal-gebruikers hebben afgelopen week gemerkt dat bellen lastig was met de privacyveilige chat-app. Telegramgebruikers zagen een toename in hun contacten die de app geïnstalleerd hebben. Dat kwam niet alleen door de Big Tech Purge van Trump & trawanten, het begon al eerder en het is vanwege de nieuwe "privacy"-voorwaarden van Whatsapp. We kunnen het wel helemaal zelf uitleggen, maar een mailtje van een frequent bezoeker plakken is net zo makkelijk:

Hi Geenstijl,

Zoals jullie misschien al gehoord hebben gaat WhatsApp je vanaf 8 februari verplichten om toe te staan dat je data gedeeld wordt met Facebook. Alle beloftes en toezeggingen ten spijt kookt het water langzaam verder en het einde lijkt nog lang niet in zicht (er is niet voor niks $19 miljard neergelegd destijds). Als verwoed voorvechters van privacy (en het vrije woord, en de democratie), moet dit jullie toch ook aan het hart gaan? (idd, en zeker nu - red.)

Ik merk binnen mijn omgeving dat er behoorlijk wat mensen zijn die genoeg hebben van Facebook (serieus) en dolgraag weg willen uit de tentakels van Zuckerberg, maar zich tegen laten houden door het gebrek aan gebruikers. Een klassieke Catch-22 situatie en dit lijkt me het ideale moment om daar eens verandering in te brengen. Het is belachelijk dat zo'n groot deel van onze dagelijkse communicatie via een privacy-hatend bedrijf loopt, met een hopeloos track record op het gebied van alles behalve geld verdienen. Het moet, juist nu, mogelijk zijn om wat buzz te creëeren en zo het gesprek op te starten. Ik ben ervan overtuigd dat als een klein percentage bewust de overstap maakt, de rest zo mee te krijgen is. (idd, en zeker nu - red.)



Een mooi alternatief lijkt mij Signal (signal.org). Gratis, privacy-first én volledig open-source. Dat dit ook de app is die geadviseerd wordt vanuit de Eurocommissie zullen we voor deze ene keer maar door de vingers zien). Het wordt namelijk ook gebruikt door de 82nd Airborne division in oorlogsgebieden, en dat is ook best cool toch? Gebruik dit hoe jullie willen, en alvast bedankt voor jullie eventuele hulp. (Bij dezen: INSTALLEER SIGNAL OF TELEGRAM, verwerp WhatsApp - red.)

Mvg,

Een frequent bezoeker