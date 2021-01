Nadat een groep vastberaden Friezen in 2017 wist te voorkomen dat een Amsterdamse Westkustkongsi van Antifa, BLM en MSM hun provincie-capitool bestormde, werden ze door de full force of the law vervolgd tot aan de poorten van het Nederlandse hooggerechtshof en werd hun DNA opgeslagen in de archieven van de Deep State. Veroordelingen volgden maar wat niemand van hen kon stelen, was de massale steun van de bevolking. Daarbij haalden ze ruim een kwart miljoen euro op om de legal procedures die de Staat tegen hen aanspande te kunnen bekostigen. De initiatiefnemer van de doneeractie, Robin van Prattenburg, heeft altijd gezegd dat een eventueel restbedrag naar goede doelen zou gaan. En dat is nu gebeurd. Deze tekst deelde hij in een besloten FB-groep, en met GeenStijl:

De doneeractie blokkade A7 van begin tot eind

18 november 2017: Het blokkeren van de snelweg

De dag dat een groep Friezen de snelweg op gingen om te zorgen dat de anti zwarte Piet activisten van de KOZP niet zouden protesteren tussen de kinderen. Hiervoor werden 33 Friezen en Jenny Douwes (gezien als aanstichter) vervolgd.

Toen ik deze actie op het nieuws zag, was ik het volledig met ze eens. Het gaat mij niet om de kleur van Piet, maar demonstreren tussen kinderen kan niet! Al helemaal niet tijdens een kinderfeest! Dit was voor mij de reden om een helpende hand te bieden. Ik heb destijds een doneeractie opgestart om de boetes te betalen voor het stil staan op de snelweg. Deze ludieke actie werd zo goed ontvangen dat er het enorme bedrag van €43.000,- is gedoneerd! Er zijn 5072 donaties gedaan.

Toen bleek dat de blokkeerfriezen niet alleen boetes kregen maar ook voor de rechter moesten verschijnen, hebben we gezocht naar een goede advocaat. Uiteindelijk is dit dhr. van der Groot van Anker & Anker advocaten geworden die 33 van de 34 verdachten heeft vertegenwoordigd. De overgebleven verdachte is bij zijn eigen advocaat gebleven waarbij deze advocaat evenredig is gefinancierd.

9 november 2018: De uitspraak

Na een proces was op 9 november 2018 de uitspraak. De uitspraak viel behoorlijk zwaar. Er zijn forse taakstraffen geëist van 80 tot maar liefst 240 uur. Ook werden er diverse soorten schadevergoeding opgelegd zoals de kapotte ruit van de bus en de huur ban deze bussen moesten betalen.

Omdat er met gemengde gevoelens naar het proces werd teruggekeken, heeft ongeveer de helft van de blokkeerfriezen en Jenny Douwes besloten om in hoger beroep te gaan.

Het geld van de doneeractie was helaas op. Aangezien ik de eerste actie ben begonnen heb ik ervoor gekozen om nog een doneeractie op te starten om met de blokkeerfriezen door te gaan tot het eind. Dit werd door velen erg positief ontvangen. Binnen 24 uur was er al meer dan €123.000,- gedoneerd!

Dit is ongekend en boven verachting. Ook geeft dit aan dat velen achter de blokkeerfriezen staan. Al met al is er bij de tweede doneeractie €201.310,- gedoneerd! Er zijn 10142 donaties gedaan.

Er zijn nog 2 andere personen die ook een doneeractie hebben gestart met de goede bedoeling. Ik heb met hen contact gehad en daarbij is gezamenlijk nóg ruim €14.000,- toegevoegd aan dit enorme bedrag. Eén van de blokkeerfriezen is met zijn werkgever ook geld op gaan halen om een steentje bij te kunnen dragen. Hierbij hebben zij auto’s gewassen en is er €640,- opgehaald.

18 januari 2019: Oproep tot afname DNA

Alle blokkeerfriezen en Jenny Douwes hebben een schriftelijke oproep ontvangen zich te melden om DNA af te staan. Als ze hier niet aan mee zouden werken, werden ze zelfs thuis opgehaald. Dit is bij sommige ook gebeurt.

In overleg met Anker & Anker advocaten hebben wij verzocht om de bezwaarschriften op te stellen. Het is namelijk zo, wanneer het om een eenmalige actie gaat terwijl diegene nog niet eerder met justitie in aanraking is geweest, kan er besloten worden het DNA profiel niet op te slaan in de database. Dit is ook gebleken, want uiteindelijk heeft de rechtbank de DNA bezwaarschriften gegrond verklaard en is het celmateriaal vernietigt.

31 oktober 2019: De uitspraak van het hoger beroep

14 blokkeerfriezen en Jenny Douwes zijn in hoger beroep gegaan, op deze dag was de uitspraak. Alle 15 personen hebben een taakstraf opgelegd gekregen van 90 uur. Daarbij is hen ook het verhinderen van een betoging met dwang en geweld ten laste gelegd. Deze aantekening in hun dossier kan persoonlijke gevolgen hebben in de toekomst. Dit is dan ook de reden waarom er van de 15 personen 6 in cassatie zijn gegaan.

15 december 2020: Uitslag van de cassatie

Na het hoger beroep zijn 6 van de in totaal 34 veroordeelden in cassatie gegaan. Het was afwachten maar de uitslag is vastgesteld. De opgelegde taakstraf van 90 uur per persoon, die tijdens het hoger beroep is opgelegd, blijft gehandhaafd. Hierbij is er definitief een eind gekomen aan het hele proces.

De financiële afhandeling

Er is nog een behoorlijk bedrag over van het gedoneerde geld. Maar liefst €40.000,-! Zoals ik in 2017 al in de media had aangekondigd zal het overgebleven geld gedoneerd worden aan goede doelen. Hierbij heb ik KIKA als voorbeeld genoemd.

Om daad bij woord te voegen heb ik in overleg met Jenny en de blokkeerfriezen in totaal 4 goede doelen uitgekozen die allemaal gericht zijn op kinderen. De blokkeeractie is begonnen voor de kinderen, dus moeten we het daar ook mee afsluiten. De gekozen goede doelen zijn:

- KIKA

- Het vergeten kind

- Kinderdroomwens

- Cliniclowns

Deze 4 stichtingen krijgen allemaal een fantastisch bedrag van maar liefst €10.000,-! Dit is mede mogelijk gemaakt door alle donateurs. Hiervoor mijn dank!

Namens de blokkeerfriezen en Jenny wil ik iedereen enorm bedanken voor alle steun die zij de aflopen jaren van iedereen hebben gehad, op welke manier dan ook!

Als laatste wil ik ook graag iedereen bedanken voor al het vertrouwen en steun die mij de afgelopen 3 jaar is gegeven. De facebookgroep ‘Doneeractie blokkade A7’ zal voorlopig nog open blijven staan, zodat iedereen de informatie van de afgelopen jaren terug kan lezen.

Met vriendelijke groet,



Robin van Prattenburg

Doneeractie blokkade A7