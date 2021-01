"Het is grofweg hetzelfde verhaal dat we nu al jaren te horen krijgen als we onze angsten en woede uiten over het toenemende moslimgeweld: niet veroordelen, we zijn hier zelf mede schuldig aan, die mensen zijn wanhopig en zien geen andere uitweg meer om door de wereld gehoord te worden. Goedkeuren gaat misschien te ver, maar het ‘waarom’ van deze daden, daar mogen we niet zomaar aan voorbij gaan. Niet veroordelen, maar begrijpen.



Het is het verhaal waarmee links zichzelf telkens weer verontschuldigt voor hun ongekende politieke geweld van de afgelopen decennia, waar zelfs doden en verminkten bij vielen: “We waren wanhopig en wisten niet hoe we er anders voor moesten zorgen dat er naar onze zorgen en boosheid geluisterd werd. Jullie schuld.” Men vond zelf dat men een reden had, en dus was het gerechtvaardigd. En uiteraard lag het allemaal aan de tegenstander.



Het Waarom



En op zich zit er ook wel wat in: mensen grijpen niet zomaar naar geweld, als er geen noodzaak voor is. Vooral groepen die in hun frustratie besluiten dat dit het enige redmiddel nog is, moeten misschien toch beter beluisterd worden dan we tot nu toe doen, om erger te voorkomen en te ontdekken of we inderdaad niet zoveel beter, eerlijker, zouden kunnen functioneren als samenleving. We moeten uiteindelijk toch met z’n allen door die deur, zoals filmmaker Marijn Poels ooit wijs opmerkte.



Het ‘waarom’ van sociaal en politiek geweld is dus echt de moeite van het bestuderen waard, als we het tenminste werkelijk menen met al onze democratische en sociale principes. Christelijke principes, zelfs. Als we echt iedereen willen laten meedoen, moeten we ons ook ontfermen over de probleemgevallen en zorgen dat zij bij de groep blijven horen.



En zo kan vrijwel elke groep die vecht voor z’n rechten en tegen de onrechtvaardige manier waarop men behandeld wordt, rekenen op sympathie van links. Verzet vindt men er mooi, groepsmentaliteit is altijd al een van hun kernen geweest – en geweld is iets dat men blijkbaar ook wel aardig kan waarderen in z’n toepasbaarheid.

Uitsluiting



Maar vreemd genoeg is er een groep mensen die op geen enkele vorm van begrip, laat staan genade, kan rekenen als hun emoties eens overlopen, hun wanhoop naar buiten komt, en zij zich door de samenleving in de steek gelaten voelen: conservatieven. Zie ook deze kleine samenvatting van een nu al jarenlange oproep tot geweld, uitsluiting, veroordeling en haat.

Welja, Robert DeNiro die zegt dat-ie Trump in het gezicht wil stompen, Madonna die ervan droomt het Witte Huis op te blazen en Johnny Depp, die in elk geval nog blijk geeft van enige historische kennis, als hij grommend vraagt wanneer een acteur ook alweer voor het laatst een president had vermoord. Voor wie het niet weet: Lincoln werd vermoord door een destijds vrij beroemd acteur, in de loge van een theater. Hij werd, in absolute lafheid, van achteren neergeschoten terwijl hij lachte om een grap op het toneel. En daar dweept en dreigt Depp mee. Het is de bodem van normaal gedrag allang voorbij – het is ziekelijk."



