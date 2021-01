Grrrrr. "Het was vrijdag 1 januari rond 15.30 uur. De 18-jarige jongen, die een verstandelijke beperking heeft, liep op de Crooswijksestraat bij sportcomplex Schuttersveld. Twee mannen waren bezig met vuurwerk en gooiden vermoedelijk een rotje naar de jongen. Maar gelet op het letsel, zijn hand moest in het gips, bestaat de mogelijkheid dat iemand het vuurwerk in zijn hand heeft gestopt en toen heeft aangestoken. De jongen is gezien zijn beperking zwaar getraumatiseerd door het incident. De politie wil helder krijgen wat hier precies is gebeurd en is daarom een onderzoek gestart." Bent u of kent u deze twee 'mannen', vraag u dan eerst af wat u allemaal COMPLEET fout heeft gedaan in uw leven, en neem daarna contact op met de politie.