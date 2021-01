Een flinke tegenslag* voor Egypte. Ecuadoraanse toestanden daar langs de Nijl. Middel East Monitor meldt dat "All coronavirus patients in an intensive care unit in Egypt have died after the oxygen supply to the ward failed. Footage captured by one of the patient's relatives taken at El Husseineya Central Hospital in Ash Sharqia province has gone viral online. The cameraman's aunt, Fatima Al-Sayed Mohamed Ibrahim, 66, was among the patients being treated at the quarantine centre. The incident happened after the oxygen level was almost below two per cent and there was neither enough pressure nor enough oxygen to save the patients' lives. It is the second such incident to occur after patients in the ICU at Zefta General Hospital suffered the same fate." En nog even over die onderstaande zuster die het op 0:33 allemaal even niet meer ziet zitten: "Reports have stated that the nurse was fined for "not working during hard times."" Mooi, dat oog voor detail daar. Makkers, vanavond om 20:00 klappen wij voor de Egyptische zorg.

Dat was best een fitte knaap op 0:22

Zuster zat er even goed doorheen op 0:33