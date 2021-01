Het hele gedoe stelt de angst die de overheid steeds toont voor (bijvoorbeeld) de Russen wel in het juiste perspectief. De angst blijkt wel degelijk gegrond is. Niet op basis van daadwerkelijke dreiging, maar op basis van het zelf niet adequaat kunnen handelen. Het is namelijk deze overheid waar we het mee moeten doen. Als de Russen een 'plaagstootje' uitdelen, heeft de overheid maanden nodig om tot actie over te gaan. De juiste procedures uitvoeren en zorgen dat het allemaal correct in een excel-sheetje komt, heeft immers prioriteit.

Maar stel je nou voor dat er bij een terroristische aanslag nucleair materiaal wordt gebruikt of de reactor in Borssele (of bij zuiderburen) een meltdown krijgt. Dan blijkt onze overheid dus niet in staat te handelen. 'Nee meneer Jansen, schoon drinkwater staat volgens onze puzzel voor u in Q2 van het volgende jaar ter beschikking', zal dan het devies zijn, want tot meer blijkt de overheid echt niet in staat.