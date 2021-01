Wat moet ik doen als de sirene gaat?

Is het niet de eerste maandag van de maand en gaat de sirene? Ga dan naar binnen, sluit deuren en ramen en luister naar de calamiteitenzender (de regionale radiozender).

Soms waarschuwt de overheid u via geluidswagens. U vindt ook informatie op internet.

Als de sirene gaat, moet u het volgende doen:

Ga naar binnen

Binnen loopt u zo min mogelijk gevaar. Dat geldt voor iedereen.

Als u buiten bent, werkt of winkelt, ga zo snel mogelijk ergens naar binnen. Bijvoorbeeld bij een bedrijf, kantoor, winkel of huis.

Kinderen die op school zijn, moeten daar blijven. De schoolleiding vangt hen op.

Zit u in de auto? Parkeer die dan en ga zo snel mogelijk ergens naar binnen. Kan dit niet, zet dan de auto stil (motor en ventilatie uit) langs de kant van de weg en blijf in de auto.

Geef anderen de gelegenheid bij u te schuilen.

Ziet u dat anderen de sirene niet opmerken, waarschuw ze dan.

Sluit ramen en deuren

Bij een ramp of zwaar ongeval kunnen gevaarlijke stoffen in de lucht komen. U beschermt zich door te schuilen in een woning of gebouw.

Sluit ramen, deuren en andere openingen in uw woning. Denk ook aan tussendeuren, roosters, ontluchtingskokers en schuiven.

Ga in iedere ruimte na waar buitenlucht naar binnen komt en sluit die openingen af.

Zet als dit mogelijk is de mechanische ventilatie uit (de stekker zit vaak in de meterkast) of zet het systeem op de laagste stand.

Plak de afvoer van ventilatie en openingen af (met kranten of plastic).

Luister naar de rampenzender

Als de sirene gaat, is de regionale radio de officiële rampenzender.

Op deze zender meldt de overheid wat er aan de hand is en welk gevaar er is. U krijgt hier instructies en adviezen. Volg die op.

In buitengewone omstandigheden, zoals bij een nationale ramp, kan de minister-president zendtijd en faciliteiten vorderen van de publieke omroepen.

Wanneer gaan wij dit eens een keer oefenen met z'n allen?