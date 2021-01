Liefhebbers van muziek uit de jaren '60,

Vier toppers uit die tijd:

The Walker Brothers - Make It Easy On Yourself

"If you really love him, and there's nothing I can do

Don't try to spare my feelings, just tell me that we're through"

www.youtube.com/watch?v=bZTS9H-l5qQ

Righteous Brothers - You've Lost That Loving Feeling

"You never close your eyes anymore when I kiss your lips

And there's no tenderness like before in your fingertips"

www.youtube.com/watch?v=uOnYY9Mw2Fg

Love Affair - Everlasting Love

"Where life's river flows, no one really knows

'til someone's there to show the way to lasting love"

www.youtube.com/watch?v=JaYTNsS_m2w

En als afluiter natuurlijk, het tijdloze:

Dusty Springfield - The Look of Love

"The look of love

Is saying so much more than just words could every say

And what my heart has heard, well it takes my breath away"