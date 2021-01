Ach ja opgeblazen haatbaardje was zelfs impopulair in eigen land. Boeien.



Wat interessanter is, is jan 6th. Dan wordt Beijing Biden bevestigt... maar het gaat een shit show voor hem en zijn Dems worden. Alles wijst op grootschalige protesten in zowel DC als in andere hoofdsteden. Daarnaast lijkt antifa niet tevree met Sleazy Joe, ze staken weer wat Starbucks in de fik in Portland naar verluid. De Dems gaan deze groep niet onder controle krijgen.

Anyway is verwacht de nodige vuurwerk van enkele GOP senatoren die bezwaar gaan maken. GOP RINO's in het huis zullen wel mak meestemmen met de Dems dus niemand hoeft zich illusies te maken dat Twamp nog lang in het witte huis zit.



Komende jaren wordt het echt een feest. Als de Dems de Georgia senaat zetels verliest dan is Sleepy Joe vanaf dag 1 een praktische lame duck. Maar zelfs als ze winnen. Creepy Joe is zelf weinig meer toe in staat gezien zijn gezondheid en Hunter hangt hem nog altijd boven het hoofd. Ik verwacht binnen 2 jaar al dat Kameltoe hem vervangt. En dat zal ook een startsein zijn om een of ander bruin zandbakland te gaan bombarderen. Ondertussen zal Twamp trollen vanaf de zijlijn.

Tussendoor zullen de burgeroorlogen in de GOP als de Dems voortwoeden. Binnen de Dems kunnen de socialisten, neo libs en union Dems al niet meer door een deur. GOP dreigt te worden verscheurd door MAGA fanboys (populisten), neo cons en evangelicals. Dat gaat ook lachen worden.



Kortom volop vermaak uit de VS. Helaas is onze politiek een stuk saaier. Rutte wordt in de saaiste verkiezing ooit dik verkozen. En zet weer een stapje richting verdere assimilaties in das neues ewige Reich.